Elle est contrainte de porter une alliance pour ne plus être harcelée au travail

Harcelée par un collègue de travail, une jeune femme s’est inventée une vie et porte une alliance pour se rendre un travail afin de mettre un terme au harcèlement dont elle était victime.

Ce 27 mai, Metro UK a laissé la parole à Kelly O’Connel. Dans une longue lettre ouverte, cette femme explique comment elle en est arrivée à porter une alliance, non pas parce qu’elle est mariée mais pour éviter d’être harcelée au travail.

Harcelée pendant des mois par un collègue

« Je me souviens du premier jour où j’ai portais mon alliance. Sauf que je ne me m’étais pas mariée ce week-end, comme je l’avais raconté à mes collègues. Tout était un mensonge », commence la jeune femme. Elle revient ensuite sur le contexte qui l’a amenée à inventer une telle histoire : « Après des mois de harcèlement, j’ai décidé de commencer à porter une bague de fiançailles dans une dernière tentative désespérée pour qu’un collègue en particulier, Dan, me laisse tranquille ».

Le comportement de Dan, un individu dont le nom a été modifié, était particulièrement déplacé et l’homme très acharné. Chaque jour, ce collègue de travail lui faisait des commentaires grossiers, des insinuations flippantes et posait sans cesse des questions sur la vie personnelle de Kelly. Pendant cinq mois, elle a enduré ces remarques en silence. Puis elle a eu le courage d’en parler à son supérieur. Il lui a dit que sa plainte serait examinée mais rien ne s’est passé.

« Un jour, il m’a agrippé les seins »

Au contraire, le harcèlement de Dan est passé à un niveau supérieur. Après ses paroles, ce sont ses gestes qui sont devenus déplacés. « Un jour, alors qu’il marchait vers moi, il a fait semblant de trébucher et il m’a agrippé les seins pour arrêter sa chute. Il m’a dit : ‘Ils ne sont pas seulement magnifiques mais en plus, ils permettent de redresser un homme, et de plusieurs manières’ en montrant son entrejambe », témoigne la jeune femme.

Une bague qui change tout

Aucune mesure n’a été prise dans l’entreprise et Kelly a même commencé à se demander si elle avait fait quelque chose pour encourager un tel comportement. Finalement, une collègue lui a raconté qu’elle pensait que Dan l’avait ignorée car elle portait une bague. Même si elle se sentait ridicule et pathétique de faire ça, Kelly s’est achetée une magnifique fausse bague de fiançailles. Le lundi suivant, elle a porté la bague au travail. Elle appréhendait la réaction de Dan et quand il lui a demandé si elle avait passé un bon week-end et si elle avait pensé à lui, elle lui a dit qu’elle s’était fiancée en lui montrant la bague. « Il l’a regardée pendant une seconde avant de s’éloigner sans un mot, il ne m’a plus jamais parlé », explique Kelly.

Six mois plus tard, elle a quitté son boulot car on lui a proposé une meilleure offre ailleurs. Dès le premier jour dans sa nouvelle entreprise, Kelly a décidé de porter la bague. « Je ne sais pas pourquoi certains hommes respectent seulement les femmes qui sont avec un autre homme. J’imagine que c’est lié au frisson de ‘chasser’ une femme célibataire ou au machisme. J’ai appris à identifier ce type d’hommes et à faire preuve de clairvoyance. Mais je regrette que des femmes doivent en arriver là et doivent être ‘marquées’ pour obtenir le même genre de respect qui est accordé à un homme dès le premier jour », conclut Kelly.