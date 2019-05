En raison d’une alerte à la bombe, la gare du Nord a été évacuée lundi après-midi. Durant quelques dizaines de minutes, plus aucun train n’a circulé entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, rapporte Infrabel. De plus, par mesure de sécurité, les tunnels bruxellois sont fermés à la circulation, prévient Bruxelles-Mobilité.

En raison d'une alerte à la bombe les trains ne s'arrêtent pour l'instant pas en gare de Bruxelles-Nord. Veuillez suivre les ordres des autorités sur place. #SNCB pic.twitter.com/BmcddEtg2M — SNCB (@SNCB) May 27, 2019

La gare du Nord n’est momentanément plus desservie non plus par la Stib.

A 15h30, la SNCB a annoncé que le trafic entre Nord et Midi avait repris mais que les trains ne s’arrêtaient pas encore de Bruxelles-Nord.