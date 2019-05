À Bruxelles, le PS l’emporte, devant Ecolo, en fort progrès, et le MR

Au terme d’une opération de dépouillement à suspense jusqu’au bout, le PS est sorti en tête des élections pour le parlement bruxellois.

Les votes émis dans l’ensemble des 727 bureaux de la capitale ont placé le PS en tête, à hauteur de 22,7%, devant Ecolo (19,1%), en forte progression par rapport à 2014, et le MR (16,9%). DéFI (13,8%) sort quatrième du scrutin, devant le PTB (13,5%), qui a connu la deuxième progression la plus forte dans la Région-capitale et le cdH (7,6%).

Le PS occupera 17 sièges (-4) des 72 sièges francophones du parlement régional, devant Ecolo (15; +7), le MR (13; -5); DéFI (10; -2); le PTB , 10 (+6) et le cdH (6; -3). Dier Animal, aile francophone, décroche le dernier des 72 sièges dévolus aux francophones via le groupement de voix avec le PTB et Plan B.

Côté néerlandophone, Groen est sorti en tête avec 20,6% des voix, devant la N-VA (18%), l’Open Vld (15,8%) et one.brussels-sp.a (15%). Suivent le Vlaams Belang (8,3%), le CD&V (7,5%) et Agora (5,2%). Les 17 sièges dévolus d’office aux néerlandophones se répartissent entre Groen (4 sièges; +1); Open Vld (3 sièges; -2), one.brussels-sp.a (3; =); N-VA (3; =); CD&V (1; -1); Vlaams Belang (1; =); Agora (1; +1), le PVDA (1; +1), via le groupement avec Dier Animal (nl)