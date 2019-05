« Réconcilier gauche wallonne et centre-droit flamand sera un enfer », selon Jambon

Le candidat Premier ministre Jan Jambon (N-VA) qui votait dans son fief de Brasschaat s’est dit confiant au moment de déposer son bulletin dans l’urne. « Si les sondages disent vrai, une majorité de gauche pourrait voir le jour en Wallonie tandis qu’une majorité de centre-droit pourrait émerger en Flandre », a-t-il indiqué à Belga. « Ce qui sera un enfer pour réconcilier cela. » L’ancien ministre de l’Intérieur a dit avoir « bon espoir » que son parti réalise un bon résultat. « Le retour pendant la campagne a été énorme », poursuit-il. « L’enjeu est également important et les gens ont pu constater que le choix est évident. On peut opter pour le front qui sera formé en Wallonie et qui trouvera peut-être des alliés en Flandre afin de nous imposer des hausses d’impôts, des problèmes de sécurité et des frontières ouvertes. Ou bien, on peut choisir pour une politique flamande de centre-droit capable de bloquer le tsunami de taxes wallon. Il faut attendre maintenant. »

Jan Jambon espère également que la N-VA obtiendra 30 pc des voix. « Je veux voir ce soir le chiffre 3. Je serai alors un homme heureux », explique-t-il. « Deuxièmement, nous regarderons bien sûr quelles sont les coalitions possibles mais nous devons d’abord et avant tout rester le plus grand parti du pays. »

Source: Belga