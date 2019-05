« Nous sommes le deuxième vainqueur de ces élections », se félicite le président du PTB

« Nous sommes le deuxième vainqueur de ces élections ». C’est en ces termes que s’est adressé Peter Mertens, le président du PTB (PVDA en Flandre), à ses militants. Il s’est montré très satisfait puisqu’il apparait que le parti d’extrême gauche a atteint le seuil électoral en divers endroits et qu’il est dès lors autorisé à envoyer des représentants à la Chambre et au Parlement flamand. Peter Mertens voit le PTB et le Vlaams Belang comme les deux vainqueurs du scrutin. Il a qualifié de « tache » sur cette journée la grande progression de l’extrême droite en Flandre et a souligné l’attention vingt fois plus importante des médias dont elle a bénéficié au cours de cette campagne par rapport à sa formation. A ses yeux, son parti constitue la vraie alternative sociale, plutôt que le Vlaams Belang.

« Quand tous les partis traditionnels reçoivent des coups, c’est un signal assourdissant », estime encore Peter Mertens. « Le politique est là pour servir le peuple, pas pour se servir lui-même. Ils ont peur », constate-t-il. Le parti des travailleurs a inscrit divers thèmes à l’ordre du jour, a-t-il encore précisé. « Nous serons encore beaucoup plus la locomotive de la gauche », a promis le président du PTB.

Source: Belga