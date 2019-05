Mexique: crash d’un hélicoptère de la marine, les six passagers tués

Les six passagers d’un hélicoptère de la marine mexicaine ont perdu la vie lors d’un crash dans la région écologique de Sierra Gorda, ont indiqué les autorités samedi. L’hélicoptère s’est effondré vendredi à environ 89 kilomètres de Jalpan de Serra, dans l’Etat central de Queretaro, selon un communiqué du secrétariat mexicain de la marine (SEMAR).

Des équipes de sauvetage et de recherche ont été envoyés dans la région vendredi dans l’espoir de retrouver des survivants. Elles ont trouvé les corps des six passagers.

« La marine mexicaine regrette profondément ce qu’il s’est passé et réaffirme son engagement envers les familles des victimes », selon le communiqué.

Source: Belga