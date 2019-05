Maggie De Block vote à Merchtem

Maggie De Block, tête de liste Open Vld à la Chambre en Brabant flamand, a voté dimanche vers 11h45 en compagnie de son époux à Merchtem (Brabant flamand). « C’était différent. La campagne a commencé plus tard et était plus numérique », a commenté la ministre de la Santé, des Affaires sociales et de l’Asile et la migration à son arrivée au bureau de vote, sous les applaudissements.

Samedi, la ministre a encore diffusé une vidéo en réponse à une autre de Theo Francken. Celui qui tire la liste N-VA à la Chambre en Brabant flamand y présentait les différentes coalition possibles avec des M&M’s. « J’ai regardé cette vidéo et j’ai eu une idée: ‘cela serait marrant de mettre en bouche un M&M’s jaune' », ce qu’elle fait donc dans sa vidéo.

Maggie De Block ne fait pas de son vote un secret. « J’ai colorié les ronds de toutes les personnes sur notre liste, pour les remercier. »

Source: Belga