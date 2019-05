« Je mets tous mes espoirs dans l’acte que poseront les citoyens »

Elio Di Rupo a voté à 10h00 dimanche au bureau électoral de l’Hôtel de Ville de Mons. Le président du Parti Socialiste espère un scrutin « du changement ». Elio Di Rupo s’est exprimé sur le scrutin au sortir du bureau de vote. « On a connu une période de cinq ans difficile et c’est surtout le scrutin du changement », a déclaré le leader du PS, évoquant son état d’esprit positif. « Il y a un certain espoir qui se lève. Est-ce que cet espoir va être marqué par un retour des socialistes, je l’espère. Nous l’espérons tant au fédéral qu’au régional. Mais cela dépend des citoyens, du nombre de voix et de sièges que nous aurons dimanche soir. »

« La question est de savoir si on pourra trouver une coalition qui permettra de former un gouvernement fédéral », a encore indiqué Elio Di Rupo. « Le score de la N-VA sera déterminant, tout va dépendre de son résultat et de l’attitude des autres formations politiques néerlandophones. »

Le président du PS a ajouté qu’il se rendrait dimanche dans différents bureaux de vote. « Je vais ensuite me recentrer sur le plan familial avant de me rendre à Bruxelles cet après-midi. »

Source: Belga