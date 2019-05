Elections 2019 – Parlement wallon: le cdH n’est plus le premier parti en province de Luxembourg

Le MR et le cdH ont tous deux décroché deux sièges au Parlement de Wallonie pour la circonscription d’Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne-Neufchâteau-Virton, selon les résultats définitifs tombés peu après minuit. Le cdH, avec 22,51% des voix, n’est plus le premier parti dans la verte province, désormais devancé par le MR qui a décroché 25,27% des voix. Les deux partis décrochent deux sièges sur les six qu’offre cette nouvelle circonscription. Il s’agit, pour le MR, de Willy Borsus, le ministre-président wallon sortant, et d’Anne Laffut, bourgmestre de Libin. Pour le cdH, il s’agit de René Collin, ministre wallon de l’Agriculture sortant, et d’Anne-Catherine Goffinet.

Troisième parti, avec 19,58% des voix, le PS obtient un siège, avec l’ancien ministre et Secrétaire d’Etat Philippe Courard, tandis qu’Ecolo (14,74% des voix) s’adjuge le sixième et dernier siège, avec Jean-Philippe Florent.

Le PTB, avec 9,05% des voix, n’a pas d’élu en province de Luxembourg pour le Parlement de Wallonie.

Les comparaisons avec le scrutin de 2014 sont impossibles en raison d’un redécoupage des circonscriptions électorales à la suite duquel la province de Luxembourg est passée de 2 à une seule circonscription.

Source: Belga