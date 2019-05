Classement WTA – Elise Mertens conserve sa 20e place au moment d’aborder Roland Garros

La WTA a publié dimanche son nouveau classement mondial des joueuses de tennis, le jour de l’ouverture des 118es championnats internationaux de France de tennis, plus connu sous le nom de Roland-Garros, le 2e tournoi du Grand Chelem de l’année. Aucun changement n’est intervenu dans le Top 20, où Elise Mertens occupe toujours la 20e place. Mertens est la vingtième tête de série à Paris. Au premier tour, elle sera opposée à Tamara Zidansek. La Slovène aborde avec beaucoup de confiance la quinzaine de la Porte d’Auteuil. Samedi, elle était encore en finale du tournoi sur terre battue de Nuremberg. Zidansek, 21 ans, s’y est incliné contre Yulia Putintseva, mais au classement, elle est passée de la 68e à la 60e place. La Kazakhe de 24 ans gagne onze places et figure au 28e rang, un échelon en-dessous de son plus haut statut (27e en février 2017).

Dayana Yastremska est l’autre grande bénéficiaire de la semaine écoulée. Lauréate du tournoi de Strasbourg, l’Ukrainienne de 19 ans progresse de dix places pour atteindre la 32e, son meilleur classement en carrière.

Alison Van Uytvanck (54e) gagne une place. Elle débute ce dimanche à Roland-Garros face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo qui a reculé de trois rangs (75e).

Kirsten Flipkens, la troisième Belge présente sur l’ocre parisien, a reculé de cinq positions (64e). Son adversaire du premier tour la Portoricaine Monica Puig est 59e (+2).

Les trois autres joueuses de Fed Cup belges, qui n’ont pas réussi à se qualifier pour le « French », ont toutes gagné une place : Ysaline Bonaventure (114e), Greet Minnen (149e) et Yanina Wickmayer (153e).

La Japonaise Naomi Osaka a conservé la première place devant la Tchèque Karolina Pliskova et la Roumaine Simona Halep. Cette dernière défend son titre à Roland-Garros.

Source: Belga