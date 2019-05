Un coude à coude à Bruxelles

À l’issue d’un peu plus de 86% des dépouillements (629 bureaux sur 727), le PS, crédité de 21,12%, était annoncé en tête, pour l’élection du parlement bruxellois. Il passerait ainsi devant Ecolo (19,29%), en forte progression, qui était pointé en tête en début de soirée. Le MR serait troisième (17,51%), devant DéFI (14,55%), le PTB (12,83%) et le cdH (7,55%).

Côté néerlandophone, Groen arrivait en tête avec 20,31% des voix, devant la N-VA (18,35%), l’Open Vld (16,18%) et one.brussels-sp.a (14,34%). Suivaient le Vlaams Belang (8,55%), le CD&V (7,52%) et Agora (5,51%).

Vers 22h, les résultats étaient complets pour les cantons d’Ixelles et de Schaerbeek et partiels à Anderlecht, Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode et Uccle. Aucun résultat n’était toutefois encore publié pour les cantons de Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles à cause des problèmes de réseau qui ont perturbé la transmission des résultats depuis les bureaux principaux de canton vers le SPF Intérieur.

Dans le détail, on pouvait néanmoins dire que, dans le canton d’Ixelles, c’est Ecolo le grand vainqueur de ce scrutin. Avec une hausse spectaculaire de 12,23%, les Verts atteignent en effet près de 27,15% des suffrages du groupe linguistique français. Ils sont suivis par le MR, qui avec une perte de 3,84%, parvient à se maintenir au-dessus de la barre de 20% (20,38%). Défi, 3e, y accuse une forte baisse de 6,09% (18,27%), tandis que le PS s’enfonce à 13,24% (-3,91%)

Du côté du canton de Schaerbeek, c’est le PS qui se maintient en tête avec 26,09% des suffrages, malgré une perte de 5,45%. Les socialistes sont suivis des écologistes qui y confirment également une forte poussée. Avec 18,13% (+8,35%), Ecolo devient en effet le 2e parti devant Défi (16,45%, +1,36%) et le… PTB qui, avec 15,11%, enregistre une très forte hausse de 10,61%. Le MR n’est que 5e avec 10,81% (-5,64%).

Les résultats restaient partiels, à l’heure d’écrire ces lignes, dans le canton de Bruxelles. Néanmoins, on pouvait voir le PS se maintenir à la première place avec un score tournant autour des 26%, malgré une chute de 6%. Ecolo semblait se diriger vers les 18% (+9%), talonné par le PTB (16%, +11,5%).

Dans le canton d’Uccle, le MR, semblait sortir vainqueur (23,95%) malgré une lourde chute de 9%, devant Ecolo (22,6%, +11%). Après dépouillement de 88% des bureaux de vote, le canton de Saint-Josse-Ten-Noode se dirigeait vers un plébisciste du MR avec 23,59% des voix (-3,9%) devant DéFi (20%, -3,2%), Ecolo (19%, +9,3%) et le PS (14,3%, -3%).

Enfin, c’est le PS qui semblait sortir largement vainqueur des suffrages dans le canton d’Anderlecht. Avec près de 27% des voix, les socialistes enregistraient néanmoins une perte de près de 5%, devant le PTB (19%, +15%). Ecolo et le MR étaient ensuite au coude à coude aux alentours des 15%.