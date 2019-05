Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Ginger (réf. 15657)

Je suis une superbe lady, aussi bien physiquement que par mon caractère. Je suis calme de nature, sociable, très affectueuse et d’une immense reconnaissance d’avoir été sauvée. Je suis une crème de chien, et je vais vous étonner par ma merveilleuse personnalité. Qui va me donner la chance de lui prouver à quel point je suis adorable ?

Sexe Femelle Age 3,5 ans Race croisé Taille 52 cm Pelage poils courts Poids 17 kg

Keppe (réf. 16071)

J’ai été jeté d’une voiture… Pourquoi ? Qu’est-ce que j’avais fait de mal pour être traité de cette façon ? Je suis pourtant un brave chien, gentil, un peu timide mais très sociable avec mes congénères. Je suis de taille moyenne, bien proportionné, on dit de moi que je suis beau, mais le plus beau en moi est sans aucun doute mon formidable caractère !

Sexe Mâle Age 2 ans Race Croisé Taille 48 cm Pelage Poils courts Poids 16 kg

Plomo (réf. 15971)

Mes 3 frères et sœurs et moi avons été sauvés d’un centre d’abattage. Je suis un petit brigand amusant qui charme tout le monde avec mon joli minois et ma façon d’être. J’apprends la socialisation, je joue, je fais le fou pour ensuite m’écrouler de fatigue. Je suis gai et curieux et je rendrai une famille très heureuse, c’est sûr !

Sexe Femelle Age 3 ans Race Croisé Taille 43 cm Pelage Poils durs Poids 14 kg

Vous êtes intéressé par Ginger, Keppe, Plomo ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr