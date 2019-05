Le Futur est à nous : Scare Center, un centre d’enseignement pour l’e-commerce

« Le Futur est à nous » est coordonné par la Fondation Roi Baudouin qui accompagne de jeunes créatifs dans le développement de leur projet pour Bruxelles. Chaque semaine, Metro vous présente l’un des participants.

L’e-commerce a le vent en poupe mais comment se lancer ? Un jeune Bruxellois a le projet de créer la première école du genre dans la capitale, le Scare Center.

Badr Eddine El Gueniari, d’où vous vient cette idée ?

Ma passion a toujours été d’entreprendre et d’accomplir des objectifs. J’ai trouvé mon bonheur dans l’ e-commerce et aujourd’hui, je peux en vivre. À présent, ce que j’aimerai surtout, c’est de pouvoir apprendre et transmettre ma passion aux autres. J’ai 21 ans et je suis actuellement étudiant.

Quel serait le principe de votre centre d’enseignement ?

Scare Center sera ouvert à tous les passionnés de commerce en ligne. Au-delà des formations que nous proposerons, des avis et conseils des mentors et coachs de l’établissement, le centre se voudra être un lieu de travail et de rencontre professionnelle pour les entrepreneurs de Bruxelles. Un lieu où l’on peut se rendre sans crainte d’être jugé·E et où l’on peut se développer tant humainement que dans ses projets.

En quoi votre projet peut-il améliorer la vie de tous les Bruxellois ?

Aujourd’hui à Bruxelles, nous avons énormément de jeunes entrepreneurs. Malheureusement ceux-ci ne peuvent s’accomplir correctement dans notre ville car nous n’avons pas un environnement réellement dédié aux entrepreneurs. Le but du Scare Center est de leur offrir les moyens de se former, un entourage pour les guider et surtout créer une relation de groupe entre les différents entrepreneurs de notre centre.

Ma vocation est de développer un établissement basé sur l’entraide absolue. Ce sont les acteurs de ce fondement qui définiront Scare Center.