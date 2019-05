Quelle coalition pour gouverner le pays après le scrutin d’hier? La formation d’une majorité à la Chambre s’annonce délicate, dans un pays divisé.

Les élections législatives de dimanche à la Chambre ont donné lieu à des résultats contrastés entre le nord et le sud du pays. En Wallonie et à Bruxelles, on enregistre une forte progression écologiste, de 5 à 12% selon les circonscriptions, et à une poussée substantielle du PTB. Le parti socialiste reste, en dépit de reculs parfois nets, le premier parti francophone, selon des résultats partiels. En recul également, le MR se maintiendrait à la deuxième position. Le cdH est également en baisse, DéFI maintenant sa position. Le PP perdrait son unique siège.

Au nord, c’est la poussée du Vlaamse Belang qui a marqué la soirée. En net recul, la N-VA reste le premier parti du pays. Selon les premiers résultats de l’élection législative d’hier, le Vlaams Belang deviendrait le deuxième plus gros parti à la Chambre. La formation d’extrême droite, qui avait subi un gros coup lors des dernières élections il y a cinq ans et qui ne disposait que de trois sièges, réaliserait ainsi un bond en avant important.

Les partis flamands de la coalition sortante, la Suédoise, accusent, eux, des pertes. La coalition MR, CD&V, Open Vld et N-VA n’a ainsi plus de majorité, même avec l’appui du cdH. Dans ces conditions la formation d’une nouvelle majorité sera délicate. Bart De Wever a affirmé qu’il ne tolérerait pas la formation d’un gouvernement qui ne serait pas majoritaire en Flandre. Dans ces conditions, il sera difficile de se passer de la N-VA.

«Boîte de dafalgan»

Le président de DéFI, Olivier Maingain, a adressé une mise en garde aux partis francophones qui seraient tentés de s’allier ou plutôt de reconduire une alliance avec la N-VA. Ils préparent le confédéralisme, voire le séparatisme, a-t-il assuré. «Qui peut encore penser qu’une alliance avec un parti qui continue à flirter avec l’extrême-droite puisse être un parti crédible pour assumer des responsabilités à la tête de ce pays? Seuls ceux qui ont fait l’alliance avec lui au cours de la législature passée y pensent peut-être encore, mais ce serait préparer le pays au confédéralisme, au séparatisme», a lancé Olivier Maingain.

En Flandre, le CD&V a assuré qu’il collaborera de manière constructive à toutes les discussions qui se présenteront. Et cela, au départ d’une «position modeste», a déclaré Hilde Crevits, la tête de liste pour le parti au parlement flamand. Celle qui était candidate ministre-présidente de son parti a précisé qu’elle ne collaborerait pas à «des discussions qui porteraient sur les moyens de bloquer davantage le pays». Elle espère que les forces positives uniront leurs forces «avec le CD&V si possible, modestement». Bart De Wever a conclu la soirée en disant espérer que «le roi a bien sorti sa boîte de dafalgan fort du placard.»