Élections 2019. Du nouveau pour les eurodéputés belges

Les résultats du scrutins européen viennent d’être dévoilées. Comme au niveau fédéral, le Vlaams Belang enregistre une forte progression.

La Belgique sera l’un des derniers pays à avoir donné ses résultats pour le Parlement européen. Le Vlaams Belang disposera jusqu’en 2024 de trois sièges, contre un dans le précédant parlement. La N-VA devra se contenter de trois sièges, contre quatre précédemment. L’Open VLD de Guy Verhofstadt perd un siège, et devra se contenter de deux eurodéputés, et Groen conserve son siège. Côté francophone, Ecolo réussit son pari de gagner un second siège. L’espoir, un temps caressé, d’empocher un troisième élu, semblait hier soir s’éloigner. Le cdH pourrait conserver son siège, et le PTB fera son entrée avec un premier élu. Le PS perd, lui, un siège, et devra se contenter de deux élus, tout comme le MR.