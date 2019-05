WTA Strasbourg – Dayana Yastremska remporte le tournoi de Strasbourg après avoir sauvé une balle de match

Dayana Yastremska (WTA 42/N.6) continue à impressionner sur le circuit WTA. L’Ukrainienne, 19 ans, a remporté le tournoi de Strasbourg samedi en battant en finale la Française Caroline Garcia (WTA 24/N.4) sur le score de 6-4, 5-7 et 7-6 (3) après une bataille de 2 heures et 56 minutes de jeu. En finale de cette épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars, Yastremska a dû sauver une balle de match à 5-4 pour Garcia dans le troisième set avant de remporter son troisième titre en autant de finales sur le circuit. En effet, elle s’était déjà imposée à Hong Kong l’an passé et à Hua Hin en début de saison.

La semaine prochaine, elle disputera pour la première fois le tableau final des Internationaux de France à Roland-Garros, qu’elle débutera aux portes du top-30, son meilleur classement en carrière. Au premier tour à la Porte d’Auteuil, elle défiera l’Espagnole Carla Suarez Navarro, tête de série N.28.

Quant à Garcia, 25 ans, elle voit son compteur bloqué à six tournois, dont le dernier remonte à Tianjin en octobre 2018.

Source: Belga