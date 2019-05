Sans Boyata, le Celtic signe un troisième ‘Treble’ consécutif

Comme en 2017 et en 2018, le Celtic Glasgow a remporté les trois compétitions nationales écossaises. Vainqueurs 1-2 contre Hearts ce samedi en finale de Scottish Cup, les Vert et Blanc ont complété le ‘Treble’, le triplé, qui avait débuté par les succès en Coupe de la Ligue en décembre et un 50e sacre en championnat. Blessé, Dedryck Boyata n’était pas présent pour cette rencontre et a donc perdu l’occasion de joueur un dernier match avec le Celtic puisqu’il rejoindra le Hertha Berlin cet été.

Menés 1-0 suite au but de Ryan Edwards (53e), les hommes de Neil Lennon ont renversé la vapeur grâce au Français Odsonne Edouard, auteur d’un doublé (62e sur penalty et 82e) pour offert sa 39e Coupe d’Ecosse au Celtic.

Source: Belga