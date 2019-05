Roland-Garros – Goffin ne pense pas à un possible duel face à Nadal: « J’espère d’abord y arriver »

David Goffin (ATP 30) fera son entrée en lice ce dimanche à Roland-Garros contre le Lituanien Ricardas Berankis (ATP 72). Cela dit, c’est surtout la perspective d’un affrontement au troisième tour avec Rafael Nadal (ATP 2), le tenant du trophée, qui attise l’intérêt. Et même si, à l’instar de la majorité des joueurs, par superstition, le N.1 belge n’aime pas se projeter dans un tournoi, il n’a pu y échapper. « J’espère d’abord y arriver », a-t-il souri aux journalistes belges. « Et si je devais rencontrer Nadal, ce serait évidemment un match très intéressant. C’est le genre de match qu’on a tous envie de jouer dans sa carrière, qui plus est dans un Grand Chelem comme celui-ci. Nadal est le grand favori, avec Djokovic. Tous deux sont physiquement au top. Cela me permettrait de voir où j’en suis, et qui sait, peut-être de sortir un grand match pour l’accrocher. Mais là, je n’y pense pas. »

Dans les circonstances actuelles, une accession au troisième tour à Paris serait déjà un bon résultat pour David Goffin. Le Liégeois n’a ainsi gagné que 10 matchs sur le circuit ATP depuis le 1er janvier, pour 12 défaites.

« Mon début de saison aurait pu être meilleur », a-t-il reconnu. « J’ai d’ailleurs déjà fait mieux. Je traverse une période que de nombreux joueurs ont déjà connue. Je suis d’abord revenu de blessure. Ensuite, j’ai changé de coach. Tout cela n’a pas été évident et je me suis posé pas mal de questions. Maintenant, la saison est loin d’être finie. Je sais que j’ai souvent bien joué ici. J’ai de bonnes ondes et je regarde vers le futur. Quand on entame un Grand Chelem, c’est comme si on repartait de zéro », conclut-il.

Source: Belga