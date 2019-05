Quatorze Belgian Cats en stage au Japon

Quatorze Belgian Cats s’envolent samedi pour le Japon où la Belgique sera en stage jusqu’au 3 juin avec deux rencontres prévues contre les Japonaises. Les filles de Philip Mestdagh, troisièmes de l’Euro 2017 et 4es de la Coupe du monde en septembre dernier, préparent le championnat d’Europe en Serbie et en Lettonie du 27 juin au 7 juillet. De la liste des 18 présélectionnées, quatre joueuses n’effectueront pas le voyage. Emma Meesseman et Kim Mestdagh entrent en lice en effet samedi dans le championnat professionnel nord-américain de basket (WNBA) avec Washington. Après avoir fait l’impasse l’été dernier pour se concentrer sur la Coupe du monde avec l’équipe belge, Emma Meesseman a retrouvé Washington Mystics pour une sixième expérience sous le maillot de la franchise américaine. L’intérieure flandrienne a été rejointe cette année par Kim Mestdagh qui a été intégrée dans les douze joueuses appelées à disputer la saison WNBA qui a débuté vendredi.

Les deux Belgian Cats débuteront certes la saison aux Etats-Unis, mais rejoindront rapidement les Belgian Cats le 6 juin à Saragosse pour un tournoi quandrangulaire en terre espagnole avec l’Espagne, championne d’Europe, la Russie et l’Italie. Un tournoi qui verra aussi l’arrivée dans la campagne de Julie Allemand. La meneuse liégeoise a logiquement bénéficié d’une pause après avoir conquis le titre de champion de France avec son club de Lyon ASVEL jeudi au terme d’une finale en cinq manches.

Hind Ben Abdelkader n’effectuera pas le voyage non plus. La meneuse bruxelloise est cependant libre à présent après avoir été coupée par Chicago Sky à l’issue du camp d’entraînement en vue de la saison WNBA.

Ann Wauters (sans club), Antonia Delaere (Castors Braine), Celeste Trahan-Davis (Castors Braine), Elise Ramette (Wavre-Ste Catherine), Hanne Mestdagh (Namur), Hatty Nawezhi (Rioja/D2/Esp), Heleen Nauwelaers (Beimbre/Esp), Jana Raman (Claret/D2/Esp), Julie Vanloo (PEAC-Pecs/Hon), Kyara Linskens (Gorzow/Pol), Laure Resimont (Wavre-Ste Catherine), Lore Devos (Colorado State Univ./NCAA/USA), Marjorie Carpréaux (Kangoeroes Pitzemburg) et Serena-Lynn Geldof (Namur) s’envolent samedi soir pour le Japon. A noter que l’Américaine Celeste Trahan-Davis entamera la campagne de préparation, mais ne disputera pas l’Euro. Son dossier de naturalisation n’a pas encore abouti.

La Belgique jouera contre le Japon le 31 mai et le 2 juin près de Tokyo. Les Belgian Cats seront ensuite à Saragosse pour jouer contre l’Italie le 8 juin (18h00) puis contre l’Espagne ou la Russie le lendemain. Un autre tournoi sera organisé au Palais du Midi à Bruxelles avec des matches contre l’Espagne (le 14 juin, à 20h30), le Canada (le 15 juin, à 19h00) et la Chine (le 16 juin, à 17h00).

Deux dernières rencontres sont programmées les 21 (21h30 à Wevelgem) et 22 juin (17h00 à Courtrai), à deux reprises contre l’Italie encore, avant le départ pour la Serbie le 24 juin. La Belgique figure dans un groupe avec la Russie, la Biélorussie et la Serbie à l’Euro du 27 juin au 7 juillet. Les six premiers sont qualifiés pour un tournoi pré-olympique en vue des JO de Tokyo 2020.

Source: Belga