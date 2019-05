Les Red Panthers partagent 3-3 en Chine et prennent le point de bonus du shoot-outs

L’équipe nationale dames de hockey a partagé l’enjeu 3-3 (mi-temps: 2-0) face à la Chine (FIH-10), dans son 8e match de Hockey Pro League, samedi au Wujin Hockey Stadion de Wangzhou, en Chine. Les Red Panthers se sont ensuite imposées 5-4 aux shoot-outs empochant ainsi le point de bonus. Avec deux unités de plus dans son escarcelle, la Belgique se maintient à la 4e place du classement toujours dominé par les Pays-Bas, l’Argentine et l’Australie. Menée 2-0 après trois minutes de jeu, la Belgique (FIH-13) est revenue dans la partie en deuxième mi-temps sur pc via Emma Puvrez. Ce sursaut fut toutefois annulé quelques minutes plus tard après un 3e but chinois, mais Pauline Leclef et Michelle Struijk ont réussi à remonter le retard de deux buts dans le 4e et dernier quart-temps. Aux shoot-outs pour le point de bonus, Alix Gerniers a inscrit le 6e et dernier essai belge alors que le marquoir indiquait 4-4, juste avant qu’Aisling D’Hooghe s’interpose bien devant son opposante.

A leur retour d’Asie, les Red Panthers enchaîneront trois confrontations à la Wilrijkse Plein d’Anvers, le jeudi 30 contre la Grande-Bretagne (15h30), le dimanche 2 juin face à l’Allemagne (15h30) et le samedi 8 juin contre les Pays-Bas, championnes du monde et N.1 mondiaux (15h30).

Source: Belga