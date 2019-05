Les nuages s’accrochent, chassant le soleil pour quelques jours

Des nuages tenaces domineront le ciel ce week-end. Samedi après-midi, ils seront accompagnés de quelques averses, voire d’un coup de tonnerre, selon les prévisions de l’IRM à la mi-journée. Le temps devrait ensuite s’améliorer à partir de l’ouest. A la Côte, de larges éclaircies se dessineront. Le vent, faible, soufflera de secteur nord-ouest, sous des maxima compris entre 14 ou 15 degrés au littoral et en Hautes Fagnes et 19 degrés en Campine. Samedi soir, une fois les dernières averses passées sur l’est, le temps deviendra sec, mais la nébulosité augmentera à nouveau par l’ouest. De la brume ou des bancs de brouillard pourront se développer sur l’Ardenne et le long de la frontière française. Les minima oscilleront entre 5 et 11 degrés sous un vent faible puis modéré, soufflant d’ouest puis de secteur sud-ouest.

Dimanche, le ciel sera toujours chargé mais il devrait faire sec. Le thermomètre affichera des valeurs de l’ordre de 20 degrés, sous un vent légèrement plus fort que la veille.

La journée de lundi débutera à nouveau sous les nuages. L’IRM prévoit un temps variable, marqué par quelques précipitations.

