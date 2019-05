Le Sporting remporte la Coupe du Portugal au bout du suspense

Le Sporting Portugal a remporté samedi la 17e Coupe du Portugal de son histoire en prenant le meilleur sur le FC Porto à l’issue de la séance de tirs au but (2-2, 5-4 t.a.b) au stade national du Jamor à Lisbonne. Le duel entre les deux équipes aura été passionnant. Porto a en effet ouvert le score via Tiquinho Soares (41e) mais s’est tout de suite fait rejoindre par un but de Bruno Fernandes (45e). En prolongation, Bas Dost a cru offrir la victoire aux siens (101e) mais Felipe (120e+1) a postposé le plaisir du Sporting. Aux tirs au but, les erreurs de Pepe et Fernando ont finalement été fatales aux Dragons.

Les « Lions » réalisent ainsi leur premier doublé de Coupes après avoir gagné la Coupe de la Ligue portugaise en janvier, déjà contre le FC Porto (1-1, 3-1 t.a.b). La dernière victoire du club lisboète en Coupe du Portugal remontait à 2015.

Source: Belga