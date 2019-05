Kampong force Van Doren et Stockbroekx à la belle en finale des playoffs néerlandais

Les Red Lions Arthur Van Doren et Emmanuel Stockbroekx devront attendre dimanche avant d’éventuellement être sacrés champions des Pays-Bas de hockey avec leur club de Bloemendaal. Les deux Anversois ont en effet été battus 1-2 par Kampong, le champion sortant, samedi lors de la deuxième manche des playoffs du championnat néerlandais après s’être imposés sur le même score mercredi soir en déplacement à Utrecht. La décision tombera dimanche, à partir de 16h00, lors d’une belle organisée à nouveau dans les installations de Bloemendaal, premier à la fin de la phase classique du championnat. Les joueurs de Michel van den Heuvel, l’assistant de Shane McLeod au sein de l’équipe nationale belge, avaient pourtant pris rapidement l’avance par van der Drift (2e), mais ont été rejoints avant la pause sur une égalistaion de Phijffer (26e). Janssen offrait la victoire au double tenant du titre sur penalty corner en fin de partie (52e).

Dimanche, les deux Red Lions et leurs équipiers tenteront de décrocher le premier sacre de Bloemendaal depuis 2010 et ainsi succéder à Thomas Briels et Vincent Vanasch, les deux autres internationaux belges titrés en 2016 avec Oranje-Zwart.

Une troisième rencontre décidera également de la 3e marche du podium et du ticket EHL l’accompagnant. Battu 3-2 à Amsterdam mercredi, HGC et ses deux Red Lions Maxime Plennevaux et Tanguy Cosyns ont en effet pris la mesure samedi des Amstellodamois 3-2 aux shoot-outs, après que les deux équipes ont partagé 5-5 au terme du temps réglementaire. Cosyns a inscrit le quatrième but de son club et le dernier shoot-out victorieux d’HGC. La troisième manche aura lieu dimanche, toujours à Wassenaar (16h00).

Source: Belga