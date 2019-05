Hockey Pro League – Niels Thijssen regrette les erreurs des premières minutes mais y a « toujours cru »

La Belgique est revenue avec un résultat « positif » de son difficile déplacement en Chine, samedi, après sa 8e rencontre de Hockey Pro League face à la 10e nation mondiale. Menées 2-0 après quelques minutes de jeu, les Red Panthers ont réussi à remonter un retard de deux buts en fin de partie pour décrocher un partage 3-3 et ensuite s’imposer 5-4 lors de la séance de shoot-outs accordant un point supplémentaire au classement. « Notre début de match n’a vraiment pas été bon », a regretté Niels Thijssen, l’entraîneur de l’équipe belge. « Une entame de rencontre avec quelques manquements individuels. Nous ne pouvons invoquer comme excuses à ces erreurs les circonstances de la rencontre (comme la fatigue du voyage ou la pluie ayant rendu la balle très lente sur un terrain gorgé d’eau, ndlr). Mais l’équipe a bien réagi, se battant de belle manière pour réussir son retour. Surtout après la défaite 2-0 de la semaine dernière en Grande-Bretagne. Durant toute la partie, nous y avons cru et avons eu l’idée que c’était possible de revenir. Nous sommes fiers du résultat et certainement aussi de ce premier succès ‘historique’ aux shoot-outs, qui peut être crucial pour notre confiance à l’avenir dans les mêmes circonstances », a conclu le coach nééerlandais.

Source: Belga