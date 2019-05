Festival de Cannes 2019 – Palmarès du 72e Festival de Cannes

Voici le palmarès dévoilé ce samedi soir: – Palme d’or: « Parasite » du Sud-Coréen Bong Joon-ho

– Grand Prix: « Atlantique » de la franco-sénégalaise Mati Diop

– Prix du jury: « Les misérables » du Français Ladj Ly et « Bacurau » des Brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

– Prix de la mise en scène: les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour « Le jeune Ahmed »

– Prix d’interprétation masculine: l’Espagnol Antonio Banderas pour « Douleur et gloire » de Pedro Almodovar

– Prix d’interprétation féminine: l’Anglo-Américaine Emily Beecham pour « Little Joe » de Jessica Hausner

– Prix du scénario: « Portrait de la jeune fille en feu » de la Française Céline Sciamma

– Mention spéciale du jury: « It must be heaven » du Palestinien Elia Suleiman

– Camera d’or: « Nuestras madres » du Guatémaltèque César Diaz

– Palme d’or du court métrage: « La distance entre le ciel et nous » du Grec Vasilis Kekatos

– Mention spéciale du court métrage: « Monstruos Dios » de l’Argentine Agustina San Martin

source: Belga