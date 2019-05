Festival de Cannes 2019 – « Les Misérables » et « Bacurau » remportent le Prix du jury

« Les Misérables » du français Ladj Ly et « Bacurau » des Brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles se sont vus décerner ex aequo le Prix du jury, samedi, au 72e Festival de Cannes. « Je dédie ce film à tous les misérables de France et d’ailleurs. Mon film parle des rapports entre les différentes communautés dans ce territoire. Le seul ennemi en commun qu’il y a entre ses habitants et les policiers, c’est la misère », a réagi Ladj Ly.

« Les Misérables », qui emprunte son titre au roman de Victor Hugo et dont l’action se déroule en partie à Montfermeil, suit les premiers jours de « Pento » (Damien Bonnard), un flic qui débarque à la brigade anti-criminalité, en plein été, au lendemain de la victoire des Bleus.

Ce film de Ladj Ly est adapté de son propre court métrage, réalisé en réaction à une bavure policière sur un jeune homme noir à Montfermeil en Seine-Saint-Denis, le 14 octobre 2008 que le réalisateur avait alors filmée.

Egalement primé par le jury présidé par Alejandro Gonzalez Iñarritu, « Bacurau » est un film de genre, à mi-chemin entre western, survival et fantastique, qui raconte l’histoire du village imaginaire de Bacurau, dans le Sertao brésilien (région semi-aride et très pauvre du Nord-Est), frappé par des phénomènes étranges.

