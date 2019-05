Festival de Cannes 2019 – La Queer Palm 2019 décernée à Céline Sciamma

La Queer Palm 2019 a été décernée vendredi soir au long métrage « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma, qui raconte avec pudeur une histoire d’amour interdite entre deux femmes aux destins opposés, dans un XVIIIe siècle corseté. « Le film que nous avons choisi de récompenser (…) n’est pas seulement une histoire lesbienne mais, avant tout, un grand film de cinéma », a justifié le jury présidé par la comédienne Virginie Ledoyen et composé de la réalisatrice Claire Duguet, de la comédienne et chanteuse Kee-Yoon Kim, des réalisateurs Marcio Reolon et Filipe Matzembacher, dans un texte publié par les organisateurs.

« Le jury a été frappé par la maîtrise artistique dont fait preuve la cinéaste et touché par le regard qu’elle porte sur la création artistique, coeur brûlant de ce film. Nous avons été également ému par la sororité qui habite cette oeuvre: de la destinée des personnages au travail avec les actrices et jusque dans l’équipe technique et artistique », ont-ils ajouté.

C’est la première fois en dix éditions que la Queer Palm est décernée à une femme.

En lice pour la Palme d’or, « Portrait de la jeune fille en feu » a également marqué Xavier Dolan, lui aussi en compétition pour « Matthias et Maxime ». Le film « est magnifique », a-t-il écrit sur Instagram. Il « m’a poursuivi pendant mon sommeil. Je me suis réveillé en me souvenant à quel point (…) il m’a impressionné ».

Créé en 2010, la Queer Palm récompense un film des sélections cannoises pour son traitement des thématiques altersexuelles (homosexuelles, bisexuelles, transgenres).

Créé par le critique Franck Finance-Madureira, ce prix indépendant est l’équivalent à Cannes des Teddy Awards décernés pendant la Berlinale.

Le jury 2019 a par ailleurs décerné la Queer Palm du court métrage au Grec Vasilis Kekatos pour « La distance entre le ciel et nous ».

source: Belga