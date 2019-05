ATP Genève – Alexander Zverev sauve deux balles de match avant de débloquer son compteur en 2019

Alexander Zverev (ATP 5/N.1) a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Genève, épreuve sur terre battue dotée de 524.340 euros, samedi en Suisse. L’Allemand a battu en finale le Chilien Nicolas Jarry, 75e mondial, sur le score de 6-3, 3-6 et 7-6 (10/8) après un match long de 2 heures et 35 minutes de jeu. La finale, disputée sur le Central du Parc des Eaux-Vives, a été interrompue deux fois dans la deuxième manche à cause de la pluie. D’abord à 1-0 puis à 5-2, chaque fois en faveur du Chilien de 23 ans. Revenu sur le court après plus d’une heure de break, Zverev n’est pas parvenu à inverser la tendance, voyant Jarry revenir à un set partout.

L’ultime set, très serré, s’est décidé à l’issue du jeu décisif. Profitant des quelques fautes directes de Jarry, Zverev s’est échappé à 6-3 mais a loupé ses trois premières balles de match. Il a ensuite dû en sauver deux en faveur de Jarry avant de conclure la partie sur un passing et une faute de son adversaire.

Battu en finale à Acapulco par l’Australien Nick Kyrgios début mars, Zverev décroche son premier titre en 2019, le onzième de sa carrière.

Vainqueur du dernier Masters à Londres, Zverev se rassure donc avant Roland-Garros, lui qui a notamment été battu d’entrée à Barcelone et Rome. Quart-de-finaliste à la Porte d’Auteuil en 2018, il affrontera l’Australien John Millman au premier tour des Internationaux de France.

Quant à Jarry, qui avait pourtant battu Zverev en Catalogne fin avril, il a perdu sa deuxième finale après celle à Sao Paulo l’an passé

