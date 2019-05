Un Eco Lifestyle Tour à la découverte des adresses «vertes» de Bruxelles

Vous souhaitez vous tourner vers un mode de vie plus écologique mais vous ne savez pas vraiment comment faire ni où commencer? Chaque premier dimanche du mois, un Eco Lifestyle Tour est organisé à Bruxelles afin de découvrir des initiatives éco-responsables.

Organisé depuis 2007 à Gand et à Anvers, ce concept d’éco-tours propose également un parcours en français à Bruxelles. Imaginé par Emilia Cantero, fondatrice du blog Mixua (‘Mon choix’) et résidente de Gand, l’Eco Lifestyle Tour a pour objectif d’inspirer les personnes intéressées par un style de vie plus vert à travers la découverte d’endroits éco-responsables. Magasins zéro déchet, fabrication locale ou artisanale, boutiques éthiques… le parcours présente quatre à cinq adresses avec un objectif simple: découvrir l’envers du décor de projets développés dans une optique durable.

Organisé dans deux quartiers très opposés, mais tout autant représentatifs de Bruxelles, que sont les Marolles et le Sablon, l’Eco LifeStyle Tour dure trois heures. De rue en rue, Boyana Menu, entrepreneuse investie dans l’écologie et guide francophone, dévoile des adresses d’artisans, et boutiques, aussi différentes les unes que les autres. Un moment d’enrichissement durant lequel les entrepreneurs, et propriétaires des magasins en profitent pour raconter leur parcours tout en évoquant la fabrication et la provenance de leurs produits.

À travers cette expérience, les deux jeunes femmes espèrent interpeller les participants (de cinq à 15 maximum par tour) sur leur manière de consommer tout en leur apprenant à déchiffrer ce qui se cache derrière l’étiquette d’un produit. Un moment de rencontres, et de partage, sur le développement durable qui permet de briser les idées préconçues et trier les informations contradictoires sur le sujet.

Cette sensibilisation, les deux jeunes femmes la transmettent également à travers la mise en place d’Eco-team-buildings afin de mettre en place des initiatives concrètes au sein des entreprises.

Laura Sengler

Le prochain tour aura lieu le 2 juin prochain à Bruxelles. Plus d’infos sur www.mixua.be