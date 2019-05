Ventes d’armes controversées à Ryad: Pompeo invoque « l’agression iranienne »

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a invoqué vendredi « l’agression iranienne » pour justifier des ventes d’armes controversées à l’Arabie saoudite par une procédure d' »urgence » qui contourne l’avis du Congrès. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a confirmé le recours à une procédure d' »urgence » pour débloquer 22 contrats d’armement en souffrance, qui concernent également la Jordanie, pour un montant total d’environ 8,1 milliards de dollars. Cela va « soutenir nos alliés, renforcer la stabilité du Moyen-Orient et aider ces nations à faire de la dissuasion et à se défendre de la République islamique d’Iran », a affirmé M. Pompeo, promettant de n’avoir recours qu’une seule fois à cette procédure contestée.

Accusant les élus d’avoir bloqué la fourniture de munitions et d’assistance à l’entretien d’avions militaires ces derniers mois, il a estimé que le partenariat avec ces pays arabes était une « pierre angulaire » de la « stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis ».

Le Congrès américain avait approuvé début avril une résolution exhortant le président Trump à cesser toute assistance à la coalition menée par l’armée saoudienne, qui intervient depuis 2015 dans la guerre au Yémen contre les rebelles Houthis soutenus par Téhéran, ennemi commun de Ryad et Washington.

Le milliardaire républicain a mis son veto à ce texte, mais il est fort probable que les élus se seraient opposés à toute nouvelle vente d’armes à l’Arabie saoudite comme il l’ont déjà fait récemment.

La procédure habituelle veut que les ventes d’armes ne se concrétisent que si le Congrès ne s’y oppose pas dans un délai de 90 jours après leur notification par le département d’Etat.

Les parlementaires démocrates sont immédiatement montés au créneau pour dénoncer un tour de passe-passe « sans précédent » et « inacceptable ».

source: Belga