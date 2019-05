Messi peut remporter sa 5e Copa del Rey d’affilée: « Nous voulons le doublé »

Samedi (21 heures), le FC Barcelone affronte Valence en finale de la Coupe du Roi au stade Estadio Benito Villamarín du Bétis Séville. Déjà assuré du titre, le Barça peut remporter la Coupe d’Espagne pour la cinquième fois consécutive. Depuis 2015, les Blaugranas ont successivement pris la mesure de l’Athletic Bilbao, le FC Séville, Alaves et encore Séville. En 2014, ils avaient perdu contre le Real Madrid.

Avec cinq coupes consécutives, le Barça deviendrait également le seul détenteur du record. Le club catalan partage actuellement le record avec le Real (quatre victoires de 1905 à 1908) et l’Athletic Bilbao (1930-1933). C’est un moment historique pour le club et c’est pourquoi il a été recommandé de faire venir Lionel Messi pour la première fois en quatre ans lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. « Nous voulons absolument réussir le doublé », a asséné Messi. « Comme ça, on pourra finir la saison en beauté. Nous prenons cette compétition très au sérieux, car nous voulons toujours gagner un trophée. »

Avec une 31ème victoire en Coupe et un deuxième doublé d’affilée, le Barça peut également effacer l’élimination très amère en demi-finale de la Ligue des Champions. Après avoir remporté le premier match au Nou Camp 3-0, les Catalans se sont inclinés 4-0 à Liverpool une semaine plus tard, avec deux buts Divock Origi, entre autres. « Là, on a pris une gifle. On a laissé une image lamentable. On est encore en train de se remettre de ce qu’il s’est passé à Liverpool. Cela a été un coup très dur, je le ressens encore », a admis l’Argentin. « Je pense que nous avons joué une bonne saison, à l’exception de ce match à Anfield. Maintenant on est dans une autre finale et on veut gagner. »

Samedi, le Barça ne pourra pas faire appel à Marc-André ter Stegen, qui sera remplacé dans les buts par Jasper Cillessen. Luis Suarez, qui a récemment été opéré au genou, n’est pas là non plus. Ousmane Dembélé est douteux. Cette saison en Liga, Barcelone n’a pas gagné contre Valence, qui a terminé à la quatrième place: 1-1 au Mestalla et 2-2 au Nou Camp.

Source: Belga