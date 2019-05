Liège: attaque au couteau rue Théodore Bouille

La police de Liège a indiqué avoir reçu un appel vers 18h10 pour une attaque à l’arme blanche, rue Théodore Bouille à Liège. Deux personnes, des frères nés en 1976 et 1980, ont signalé avoir subi une attaque. L’un d’eux a reçu trois coups de couteau et le second aurait été touché au flanc. Emmenés à l’hôpital par sécurité, leurs jours ne sont pas considérés comme en danger. Les faits se seraient produits aux alentours de 18h. Les circonstances ne sont pas encore connues et les deux personnes seront entendues demain.

Source: Belga