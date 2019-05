Le festival Retrorama revient à Bruxelles de vendredi à dimanche

Après deux éditions, en 2014 et 2015, le festival vintage Retrorama revient à Bruxelles du 24 au 26 mai. Cette année, adios Brussels Expo, les amateurs du genre se donneront rendez-vous à Tour & Taxis. « Swinging sixties », « sexy disco seventies », « pop eighties », … la programmation reviendra sur un demi-siècle de tendances, des années 50 à 2000. Comme lors des deux premières éditions, un grand marché de vêtements et accessoires vintage sera organisé. Les chineurs y trouveront également des éléments de décoration, de mobilier, des vinyles, jouets, livres, voitures, etc. le tout dans une ambiance rétro.

L’animation ne se limitera pas aux stands, puisque plusieurs concerts sont prévus mais aussi des shows burlesques, une soirée rétro, un concours Miss Pin up Belgium, des cours de danse, des défilés, mais aussi des beauty corner qui permettront de se mettre aux goûts de l’époque. Le tout sur près de 6.000 mètres carrés.

Source: Belga