Incendie dans un espace vert à Saint-Gilles: une femme enceinte légèrement intoxiquée

Un feu d’objets divers s’est déclaré, vendredi après-midi vers 16h15, dans un espace vert situé entre la chaussée de Waterloo et l’avenue Paul Dejaer à Saint-Gilles, a déclaré en soirée Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Une femme enceinte a été légèrement intoxiquée par les fumées. Elle a été transportée à l’hôpital par mesure de précaution pour elle et son enfant à naître. Les pompiers ont été appelés par deux fois pour un feu d’appartement et un incendie d’objets divers sur la voie publique. Il s’agissait en fait d’un seul et même incendie. Des petits jardins entre les immeubles donnent dans un petit parc, où des meubles qui étaient stockés ont pris feu.

Source: Belga