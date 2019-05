Hammer Series – Jumbo-Visma gagne le Hammer Climb à Stavanger

L’équipe Jumbo-Visma a remporté le Hammer Climb, première épreuve des Hammer Series de Stavanger, vendredi, en Norvège. La formation néerlandaise s’est imposée avec 1.065 points. Lotto Soudal a pris la deuxième place avec 928 unités et Bora-Hansgrohe a complété le podium (869). Dans cette épreuve par équipes, des points sont attribués à chaque tour aux coureurs du top-10. Sur le parcours norvégien, long de 8,9 km, le Grisabakken était à franchir dix fois. Grâce à Oscar Gatto et Sam Bennet, Bora-Hansgrohe a pris le meilleur départ. Porté par Tim Wellens, Lotto Soudal est revenu dans la course et a même entamé le dernier tour en première position.

Mais grâce Mike Teunissen, qui a franchi la ligne en première position, Jumbo-Visma a engrangé plus de points et s’est imposé.

Samedi aura lieu le Hammer Sprint.

Source: Belga