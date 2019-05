GB: la démission de Theresa May attendue ce vendredi

La Première ministre britannique Theresa May devrait annoncer ce vendredi un calendrier pour son départ, rapporte la presse locale. La résistance contre son dernier projet de loi sur le Brexit s’étend jusqu’au cabinet composé des ministres les plus importants du royaume. Theresa May doit s’entretenir vendredi au sujet de son futur avec Graham Brady, président d’un comité influent des conservateurs (Tories), et pourrait annoncer une date dans la foulée, comme l’indique l’agence Press Association.

« J’espère que ce qui va se passer, c’est que Theresa May quittera la tête des conservateurs le 10 juin au plus tard, et qu’elle restera Première ministre par intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau leader », selon une source au sein des Tories citée dans la presse.

