Emma Plasschaert remonte en deuxième position avant la course aux médailles

Emma Plasschaert est remontée de la troisième à la deuxième position au Championnat d’Europe de voile en classe Laser Radial, vendredi, à Porto. La championne du monde en titre a commencé la journée par une deuxième place dans la neuvième régate. Elle s’est ensuite adjugée la dixième régate. Avec un total de 39 points, elle dépasse la Néerlandaise Marit Bouwmeester (40) et prend la deuxième place, mais reste loin de la Danoise Anne-Marie Rindom (20). Maïté Carlier a gagné deux places et occupe la 51e position avec 155 points après s’être classée 24e et 11e vendredi.

En Laser Radial messieurs, Simon De Gendt a reculé de la huitième à la neuvième place avec 87 points. Il n’a pas pris le départ de la neuvième régate et terminé cinquième de la dixième course. De Gendt est cinquième parmi les U21. Jan Heuninck (191 points) est 28e chez les seniors et 22e en U21.

En Laser Standard, Wannes Van Laer a grappillé une position et est 20e.

L’Euro s’achève samedi par les courses aux médailles.

