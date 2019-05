Eden Hazard parmi les six nommés au Joueur de l’Année en Angleterre selon les fans

Eden Hazard (Chelsea) figure parmi les candidats pour le titre du Premier League Joueur de l’Année selon les fans (PFA Fans’ Player of the Year), a annoncé la Professional Footballers’ Association (PFA) vendredi. Cette distinction, où les votes des supporters sont pris en compte, rassemble également les joueurs de Manchester City Sergio Agüero, Bernardo Silva et Raheem Sterling ainsi que le duo de Liverpool Virgil van Dijk et Sadio Mané. En 2018, ce prix est revenu à l’Égyptien de Liverpool Mohamed Salah, qui a lui même succédé à Harry Kane (Tottenham).

Virgil van Dijk, déjà lauréat du titre de Joueur de l’Année, fait office de favori. Fin avril, la Football Writers’ Association (FWA), qui regroupe les journalistes de presse écrite en Angleterre, a désigné Raheem Sterling comme Joueur de l’Année en Premier League.

Source: Belga