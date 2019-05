Charles Michel salue la détermination et la coopération de Theresa May

« En dépit de nos différences, Theresa May a fait preuve d’une grande ouverture pour résoudre le Brexit pour le Royaume-Uni et l’Union européenne. Je veux la remercier pour sa détermination et sa coopération », a réagi sur Twitter le Premier ministre Charles Michel, à l’annonce de la démission de la Première ministre britannique Theresa May. « Une sortie ordonnée reste le meilleur moyen de sauvegarder les intérêts de nos populations et de nos économies. Continuons sur cette voie ! », a souligné Charles Michel.

Source: Belga