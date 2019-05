Asile et migration – Jean-Claude Juncker: « L’Histoire prouvera qu’Angela Merkel avait raison »

Le président sortant de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a salué la chancelière allemande Angela Merkel pour sa politique d’accueil des réfugiés. « Angela Merkel a fait le bon choix à l’automne 2015, et l’Histoire prouvera qu’elle avait raison », a-t-il déclaré dans un entretien publié dans l’édition de vendredi du quotidien allemand Bild.

« Si elle avait fermé la frontière allemande, l’Autriche et la Hongrie se seraient effondrées sous le poids des réfugiés. C’est la vérité », affirme le Luxembourgeois dans une interview passant en revue les faits marquants de son mandat à la tête de la Commission européenne.

Interrogé sur la capacité de la chancelière allemande de mener ou diviser l’Union européenne, M. Juncker reconnait que « vous pouvez effectuer beaucoup de choses depuis Berlin, c’est vrai. Mais une seule personne ne peut pas mener ou diviser l’UE. En Europe, il faut toujours avoir des alliés solides et fiables et de nombreux amis si vous voulez réussir quelque chose ».

Il affirme même que dans la flotte européenne, l’Allemagne n’était pas tant un « speedboat » (vedette, NDLR) qu’un « slow tanker » (pétrolier, NDLR). Il salue toutefois le rôle rassembleur d’Angela Merkel – dont le quatrième mandat prendra fin en 2021 – à des moments cruciaux. « Pas seule, mais en collaboration avec d’autres esprits brillants », souligne-t-il encore. « C’est une femme intelligente, avec qui on peut bien rire. Mais nous avons aussi eu beaucoup de désaccords », consent-il au cours d’un « entretien-vérité ». Il y détaille aussi ses relations avec l’Américain Donald Trump, l’Hongrois Viktor Orban, la Britannique Theresa May ou l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl.

Source: Belga