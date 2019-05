Tips & Trends : Une journée bio au Bio Market Day

Vous ne savez pas encore ce que vous allez faire après avoir voté ce dimanche ? Voici une idée qui devrait ravir les amateurs de bio et de produits naturels. Ce dimanche de 10h à 18h30, a lieu le premier Bio Market Day dans le cadre idyllique des étangs Mellaerts. L’occasion de découvrir des petits producteurs et marques bio.

Une trentaine de stands vous proposeront des produits artisanaux et de qualité. C’est le cas notamment de KariT Care et ses cosmétiques à base de beurre de karité, de Little Food et ses insectes, de Ready to Grow et ses nouvelles panades toute fraîches ou encore de Hello Bio et sa sélection de vins et de saucissons. Durant la journée, vous pourrez profiter également de séances de yoga et d’ateliers zéro déchet.

Les étangs Mellaerts

Le Bio Market Day a lieu dans le cadre de la première saison de « The secret garden ». Au cœur du mini-golf, plusieurs événements se succéderont tout au long de l’été. Tous les mercredis, par exemple, les dames pourront profiter des « Refresh Afterwork Ladies First ». Des humoristes se produiront également jusqu’au 30 septembre. Sans oublier le Family Sunday Brunch, qui aura lieu, comme son nom l’indique, tous les dimanches. Bref, de quoi passer des super moments ensoleillés !

Maïté Hamouchi