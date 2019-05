La seconde grève pour le climat rassemble 7.500 manifestants à Bruxelles

La 20e marche organisée par Youth for Climate, dans le cadre de la deuxième grève mondiale pour le climat, a rassemblé 7.500 personnes à Bruxelles, venues de tout le pays. Elles réclament aux dirigeants une politique environnementale plus ambitieuse.

Les manifestants sont partis du Mont des Arts, scandant leur traditionnel slogan «On est plus chaud que le climat» ou le plus récent «Hey hey, ho ho, fossil fuel has got to go» (« Hey hey, ho ho les combustibles fossiles doivent partir »).