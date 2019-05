La colère de Laurence Boccolini après son hospitalisation

Laurence Boccolini est en colère! Alors qu’elle a été hospitalisée en urgence, elle assure que cela n’a rien à voir avec son poids ou son régime.

Le 15 mai, l’animatrice télé Laurence Boccolini était hospitalisée en urgence. Elle a, depuis, assuré avoir échappé de peu à la mort. « Oui j’ai été hospitalisée, oui c’était grave, et j’ai failli voir le fameux tunnel avec la lumière au bout comme dans Poltergeist. J’essaye avec le plus grand mal et le plus de force possible de sortir d’une infection mal soignée lors de mon tournage en Afrique du Sud et qui a salement dégénéré une fois de retour à Paris », a-t-elle expliqué sur Instagram.

Elle répond au magazine Ici Paris qui avait sous-entendu qu’elle avait été hospitalisée en raison de son poids. Laurence Boccolini assure que cet article est « rempli de conneries ». « Ahhh LE CLICHÉ! La grosse qui a trop mangé et donc qui a le cœur qui part en cacahuète! Ahhhh La grosse qui a l’air d’avoir maigri: n’est-ce pas ce terrible régime dont on ne sait rien qui a failli lui faire manger les pissenlits par la racine???? ». À ce sujet, son cœur va très bien, assure-t-elle.