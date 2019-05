Une seconde grève mondiale pour le climat juste avant les élections

Les jeunes Belges mettront le cap sur Bruxelles ce vendredi, deux jours avant les élections régionales, fédérales et européennes. Comme chaque semaine depuis le 10 janvier, ils réclameront une politique environnementale sociale et équitable.

La manifestation d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la seconde grève internationale pour le climat. Afin de célébrer ces 19 semaines d’engagement, Youth for Climate organise en clôture de la manifestation le festival «Make Noise for Climate» («Faites du bruit pour le climat») à Tour & Taxis. Le cortège démarrera à 13h de la gare de Bruxelles-Central pour rejoindre vers 14h30 l’avenue du Port, où l’artiste Loyd accueillera les marcheurs. Après quelques discours, les manifestants retrouveront ensuite Alice on the Roof, Tourist LeMC, Absynthe Minded ou encore Black Mamba.

May 24th. Global Strike For the Climate. Activism works. So act. Join us! Find or register your local strike on https://t.co/77RuLVyHbO. Check out this account and follow fridaysforfuture on Instagram for updates.

Please share this information.#FridayForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/1Nhjjuu48B — FridaysForFuture (@Fridays4future) May 18, 2019

Le 15 mars, la première édition de la «global strike for future» avait rassemblé dans les rues de la capitale quelque 30.000 jeunes soucieux de l’avenir de la planète. Cette marée humaine déferlera-t-elle à nouveau sur Bruxelles pour la deuxième grève mondiale? Avec le mois de juin, les examens approchent mais Anuna De Wever, figure emblématique de Youth For Climate, se montrait positive vendredi dernier: «nous réussirons nos examens parce qu’après, il faudra revenir», avait-elle lancé lors de la 19e marche pour le climat.

De nouvelles actions en septembre

Après plus de quatre mois de manifestations hebdomadaires organisées dans tout le pays, «la balle se trouve désormais dans le camp des politiques» rappelait également la semaine dernière Adélaïde Charlier, porte-parole francophone de Youth For Climate. «Nous avons réussi à réinscrire le climat à l’agenda politique», pointait Kyra Gantois, autre visage de la mobilisation belge en faveur de l’environnement. Mais, si «tout le monde en parle», «rien n’a vraiment changé du côté des responsables politiques», déplorait-elle. Élèves de primaire, du secondaire et étudiants du supérieur marcheront donc ensemble vendredi pour administrer aux décideurs une dernière piqûre de rappel avant les élections. «De nouvelles actions seront organisées en septembre», promet la jeune fille de 19 ans. «Sans doute que les manifestations ne seront plus hebdomadaires mais mensuelles, mais nous continuerons car le combat n’est pas terminé.»

De la Suède au Pakistan, en passant par la Mongolie, les États-Unis, l’Australie, l’Ouganda ou la Belgique, des manifestations sont prévues vendredi dans 1.263 villes de 107 pays différents.