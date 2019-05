Les premiers KFC en Belgique ouvriront bientot leurs portes

Trois fast-foods Kentucky Fried Chicken (KFC) ouvriront leurs portes cette année en Flandre, tandis qu’un autre devrait très bientôt ouvrir ses portes à la gare de Bruxelles-Nord.

En décembre dernier, KFC avait annoncé son retour en Belgique, où l’enseigne veut ouvrir 150 établissements. Elle a octroyé des droits de franchise à Autogrill et à Benelux Food Group. Le premier établissement au nord du pays s’installera dans le centre commercial de Wijnegem, près d’Anvers.

«Nous avons reçu les droits pour les cinq prochaines années pour ouvrir 40 établissements en Flandre et à Bruxelles», précisent Jan Peeters et Mathé Heeren, qui ont créé la société Benelux Food Group et qui ont reçu les droits de KFC pour ouvrir des fast-food en Flandre, à Bruxelles et aux Pays-Bas.. Ces KFC seront implantés aussi bien dans les centres urbains qu’en périphérie.

Les deux entrepreneurs ne sont par contre pas derrière la prochaine ouverture du tout premier KFC de Belgique à la gare du Nord de Bruxelles. Cet établissement sera en effet géré par Autogrill Belgique, qui a obtenu les droits pour l’ouverture d’établissements de la marque dans les gares et parkings d’autoroute.

KFC est présent dans 115 pays et possède 18.000 points de vente.