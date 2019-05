L’agriculture biologique a le vent en poupe en Wallonie

L’agriculture biologique poursuit sa marche en avant en Wallonie, avec une croissance de 7% en 2018 du nombre de fermes certifiées bio (1.742 fermes) et de la superficie agricole (81.087 ha, +5.015 ha).

Quelque 117 nouvelles exploitations agricoles se sont converties au bio l’an dernier au sud du pays, soit 15 de plus en province de Liège (466 au total), 22 de plus en province de Luxembourg (563), 24 de plus en Brabant wallon (116), 27 de plus en province de Namur (366) et 29 de plus en Hainaut (231).

En 2018, 14% des fermes wallonnes et 11% de la surface agricole étaient en bio. Cela place la Région au-dessus de la moyenne de l’Union européenne (7,03% de la surface agricole en bio) mais encore loin des pays de tête que sont l’Autriche (23,4%), l’Estonie (19,6%) et la Suède (19,2%). La Wallonie représente à elle seule plus de 90% de la surface agricole bio et 77% des fermes dédiées à cette agriculture en Belgique.

Le Bio poursuit sa progression en #Wallonie! 👍💪 pic.twitter.com/hMb7FNVJpO — René Collin (@Rene_Collin) May 24, 2019

On constate l’an dernier en Wallonie une forte hausse des surfaces consacrées aux fruits bio (+17%, à 376 ha au total) et aux légumes (+50%, à 1.794 ha), ce qui répond à une demande soutenue du consommateur. Mais les grandes cultures (+10%, à 15.922 ha) ne sont pas en reste. La production de semences et plants bio a quasi quadruplé en un an (+276%) en Wallonie, passant de 69 ha en 2017 à 258 ha l’an dernier, «ce qui est intéressant pour l’autonomie de la Wallonie», souligne BioWallonie.

Demande en hausse

Les consommateurs dépensent toujours plus pour les produits bio, avec une augmentation de 18% l’an dernier en Belgique, ce qui correspond à une hausse des dépenses de 40% en Wallonie et de 5% à Bruxelles. En 2018, 95% des Belges ont acheté au moins une fois un produit bio, contre 90% en 2017. Ils ont surtout acquis des légumes (71% des acheteurs), des fruits (51%), des produits laitiers (49%), des œufs (33%), des pommes de terre (22%), du pain (18%) et de la viande (17%).

Entre 2009 et 2018, les dépenses bio ont doublé en Flandre et triplé en Wallonie, avoisinant les 522 millions d’euros en Belgique l’an dernier. La part du bio dans les produits alimentaires en Wallonie représentait 4,8% en 2018, contre 3,5% en 2017, et a plus que triplé en 10 ans.