Kimmer Coppejans rejoint David Goffin dans le tableau final de Roland-Garros

Kimmer Coppejans, 181e mondial, jouera les Internationaux de France de tennis, la deuxième levée du Grand Chelem. Le lauréat de l’épreuve juniors en 2012 s’est extrait des qualifications jeudi grâce à sa victoire au troisième et dernier tour des qualifs sur l’ocre parisien du stade de Roland-Garros. L’Ostendais de 25 ans a émergé en trois sets face au Français de 23 ans Manuel Guinard (ATP 420) 6-3, 4-6 et 6-1 en 1h51 de jeu. Coppejans sera le second Belge présent dans le tableau final du simple messieurs. David Goffin, 30e mondial, était directement qualifié. Coppejans, qui a sauvé cinq balles de break dans le 2e jeu de la 3e manche qui aurait pu permettre au Malouin de mener 0-2, retrouve le tableau final d’un Grand Chelem pour la première fois depuis Roland-Garros en 2015. Issu des qualifications à 21 ans, il avait dû s’incliner au premier tour devant le Français Nicolas Mahut dans ce qui constitue son seul et unique match à ce niveau. Depuis lors, il été battu à deux reprises au 3e tour des qualifications, tant à l’US Open en 2015 qu’à l’Open d’Australie en début de saison.

Steve Darcis, 35 ans et 244e mondial, a été battu jeudi en fin d’après-midi au troisième et dernier tour qualificatif. Il s’est incliné devant l’Italien Stefano Travaglia (ATP 120), 13e tête de série de ces tours préliminaires, sur le score de 7-6 (3), 6-3 après 1h29 de match.

Plus tôt dans le tournoi parisien, Arthur De Greef (ATP 185) a été éliminé au deuxième tour des qualifications et Ruben Bemelmans (ATP 164) au premier.

Source: Belga