David Goffin (ATP 30) débute contre Berankis et pourrait jouer Nadal en seizièmes à Roland-Garros

David Goffin, 30e mondial et 27e tête de série, a hérité du Lituanien Ricardas Berankis (ATP 72) au 1er tour du tournoi de tennis de Roland-Garros, 2e levée du Grand Chelem, jeudi soir à l’issue du tirage au sort effectué à Paris. Berankis a perdu au 1er tour sur la terre battue de la Porte d’Auteuil lors des cinq éditions auxquelles il a participé (2013, 2015, 2016, 2017 et 2018). Le joueur de Vilnius, âgé lui aussi de 28 ans, mène 3-2 dans ses duels face au N.1 belge. Berankis a gagné les deux premiers : en quarts au Challenger en salle de Genève en 2011 (6-3, 6-4) et au 1er tour des qualifs du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2012 (6-4, 6-3). Goffin s’est imposé dans les deux suivants en 2015 : en 1/8es à Chennai (6-0, 4-6, 7-6 (7/1)), et au 2e tour à l’US Open (5-7, 6-4, 3-6, 6-2, 6-1). Le Lituanien a gagné le dernier en début d’année en seizièmes de finale à Doha 3-6, 6-4, 7-6 (7/4). Il s’agira d’un premier match entre eux sur terre battue.

En cas de victoire, le Liégeois de 28 ans, placé dans le 4e quart de tableau, rencontrera le vainqueur du match entre le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 83) et l’Américain Denis Kudla (ATP 79).

S’il rejoint le 3e tour (seizièmes de finale), Goffin a toutes les chances de devoir se mesurer à un certain Rafael Nadal, vainqueur à onze reprises de l’épreuve et tenant du titre. L’Espagnol, meilleur joueur de tennis de l’histoire sur terre battue, 2e tête de série cette année, est assuré de rencontrer dans ses deux premiers tours des qualifiés. Peut-être que parmi eux figurera Kimmer Coppejans (ATP 181). Celui-ci s’est qualifié jeudi en début de soirée après sa victoire au 3e tour préliminaire aux dépens du Français Manuel Guinard (ATP 420) 6-3, 4-6 et 6-1.

Source: Belga