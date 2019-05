La fille de Lenny Kravitz s’est mariée en secret

Zoë Kravitz, la fille du célèbre chanteur, a secrètement épousé l’acteur Karl Glusman, révèle Us Weekly.

Selon le magazine, les deux acteurs se sont mariés lors d’une cérémonie tenue secrète, en tout petit comité. Ils comptent toutefois organiser une fête officielle le mois prochain avec tous leurs proches dans le sud de la France.

Zoë Kravitz et Karl Glusman se sont rencontrés en 2016. En 2018, la jeune femme avait annoncé leurs fiançailles dans une interview au magazine Rolling Stones : « Ah oui, je suis fiancée. Je ne l’ai dit à personne encore. Enfin, je veux dire, je ne l’ai pas dit au monde. Je voulais garder ça privé », avait-elle confié à l’époque.

Zoë Kravitz est connue notamment pour ses rôles dans « X-Men : Le Commencement », la saga « Divergente » et la série « Big Little Lies ». Elle est également mannequin et chanteuse. Quant à Karl Glusman, on a pu le voir dans le film érotique « Love » de Gaspard Noé et dans la série « Gypsy ».