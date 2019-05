Elle pense être piratée car ses statuts Facebook sont supprimés par… son chien

Alors qu’elle avait signalé des « pirates informatiques » qui auraient supprimé des centaines de statuts Facebook, une retraitée s’est rendu compte qu’il s’agissait plutôt de l’oeuvre de son chien!

Linda Meems, 69 ans, est une des administratrices du groupe Facebook de sa ville d’origine « Spotted Tutbury. » Cette retraitée a cru être la victime d’un hacker en s’apercevant qu’elle avait soi-disant supprimé des centaines de messages sur ce groupe, alors qu’elle était dans son bain. « J’ai paniqué, » explique-t-elle à Metro UK. Elle contactera dès lors via sa tablette Chris, une autre administratrice de la page. C’est elle qui suggéra que Linda avait peut-être été piratée et lui conseille de changer son mot de passe.

Sauf que Linda n’était pas victime d’un pirate mal intentionné, mais juste de son animal de compagnie! « Je me suis demandé où était mon téléphone portable et j’ai entendu des bruits bizarres. Je me suis rendu compte qu’il était sous mon grand chien noir, je l’ai récupéré et je n’y ai plus pensé. » Ce n’est que par la suite qu’elle réalisera que c’était en fait son chien, assis sur le téléphone, qui supprimait les posts.

Après cette mésaventure, Linda affirme avoir « appris sa leçon. » « Depuis ce jour-là, je prends mon GSM avec moi, peu importe l’endroit où je me rends. »